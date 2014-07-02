Правительство проверит, на что тратят деньги для армии

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время направить в зону проведения антитеррористической операции специальную комиссию в составе сотрудников Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Государственной финансовой инспекции для того, чтобы на месте оценить эффективность использования многомиллиардных бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование армии.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

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«Я принял решение отправить в зону антитеррористической операции специальную комиссию в составе Министерства обороны Украины, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Государственной финансовой инспекции с целью, чтобы там непосредственно на месте мне в телефонном режиме доложить как используются миллиардные средства, которые выделяет правительство Украины на национальную безопасность и оборону», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что отчет о проделанной работе нужно подать в течение трех дней.