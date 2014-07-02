Гривня укрепилась до 11,88 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,8000/11,9500, к 12:00 сузился спрэд 11,8300/11,9100. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,8300/11,8800.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3447/0,3491, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3450/0,3478.

К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3455/0,3476. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,2150 (-0.0550).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3680. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1330/16,3405, к 12:00 цены составили 16,1555/16,2685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на следующих значениях 16,1625/16,2350.