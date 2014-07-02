Запад выделит 1,5 млрд евро на восстановление Донбасса - Геращенко

16:05, 02 июля 2014
Финансы
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Уже есть договоренность с западными партнерами.

REUTERS

Западные партнеры выделят 1,5 млрд евро на восстановление инфраструктуры на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганский областях, народный депутат Ирина Геращенко сказала на заседании круглого стола в Киеве.

"Уже есть договоренность с нашими западными партнерами относительно того, что готовят 1,5 млрд евро привлечь на инфраструктурные проекты по созданию новых рабочих мест, восстановление жилья в этих регионах, - это огромная работа, в том числе и дипломатическая", - сказала Геращенко.

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Она выразила надежду, что после нынешней плановой ротации послов Украины украинская внешняя политика станет более информационно понятной.

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