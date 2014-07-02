Депутаты предлагают засчитывать добровольную помощь армии в расходы предприятия

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогового стимулирования роста объемов финансового обеспечения обороноспособности государства)», авторами которого являются Олег Панькевич, Ирина Сех и Юрий Сиротюк (ВО «Свобода»), опубликован на сайте Рады.

«Проект разработан в связи с необходимостью обеспечения обороноспособности страны и боеспособности Вооруженных сил Украины, их готовности к выполнению конституционного долга по обороне Украины», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает включение в состав расходов суммы средств или стоимость имущества, товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, добровольно перечисленных (переданных) в течение отчетного года для зачисления их в специальный фонд Государственного бюджета Украины для финансирования потребностей обороны Украины.

По мнению авторов проекта закона, утверждение документа будет способствовать предоставлению благотворительной помощи Вооруженным силам Украины и позволит обеспечить мобилизационную готовность, обороноспособность государства и боеспособность армии.

Читайте такжеПравительство проверит, на что тратят деньги для армии

Как сообщал УНИАН, после начала военного противостояния с пророссийскими боевиками на Юго-Востоке Украины выявились серьезные проблемы в снабжении и материальном обеспечении армии и Национальной гвардии. Большая часть имущества оказалась разворованной, а боевая техника в нерабочем состоянии. Для финансовой поддержки силовиков были организованы благотворительные счета, а Министерство финансов начало выпуск военных облигаций.

По информации Минфина, дополнительное финансирование сферы обороны на 7,1 млрд грн, выделенное из резервного фонда госбюджета, направлено: Министерству обороны - 4,7 млрд грн, Национальной гвардии - 2,3 млрд грн, Государственной пограничной службе - 143,8 млн грн.

В то же время, потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.