На первых электронных торгах продали арестованного имущества на 1,2 млн гривень

Участники первого дня электронных торгов арестованным имуществом купили 30 лотов на сумму 1,2 млн грн, что на 18% превысило первоначальную стоимость товаров, сообщила пресс-служба Государственной исполнительной службы.

По данным службы, всего в системе было зарегистрировано более 60 объектов на общую сумму 17,5 млн грн. Заявки для участия в первых торгах подали 163 человека, но фактически торговались только 95 участников. Количество ставок по лоту колебалось от 2 до 250, а рост первоначальной стоимости в процессе торгов достигал 15-кратного размера.

Также в сообщении говорится, что по состоянию на 1 июля в системе зарегистрировано 668 лотов на сумму более 70 млн грн. Количество зарегистрированных пользователей системы составляет 1250 человек. Количество заявок на участие в будущих торгах превышает 1500.

Следующий электронный аукцион состоится 7 июля 2014 года, где будут представлены 64 лота на общую сумму 11,6 млн грн, в том числе будет представлено 27 транспортных средств на сумму 1,9 млн грн и 10 лотов с объектами жилой недвижимости на сумму 2,6 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, с 1 мая 2014 года Государственная исполнительная служба запустила систему электронных торгов арестованным имуществом в четырех регионах. Вчера, 1 июля, состоялись первые торги лотами, которые были внесены в систему 2 месяца назад, 1 мая. Менее месяца назад исполнительная служба предложила расширить перечень регионов, участвующих в пилотном проекте, с 4 до 10. Правительство поддержало данную инициативу.

Работа пилотного проекта рассчитана до 1 октября, однако глава службы не исключает, что проект может быть утвержден уже в сентябре. Полноценный запуск системы по всей Украине запланирован на 2015 год.