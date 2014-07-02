Россия готовится защищать свой рынок от Украины и ЕС - Медведев

Правительство России разрабатывает защитные меры в ответ на подписание Украиной и Евросоюзом Соглашения об ассоциации, решение будет принято после консультаций.

Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Facebook.

«27 июня Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это право Украины. Право России – перейти к новым условиям работы с ней. Защитить свой рынок. Решение о мерах защиты будет принято после консультаций. Правительство России занимается анализом сложившейся ситуации. А также разрабатывает наши действия в рамках Соглашения о зоне свободной торговли СНГ и правил ВТО», - написал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

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Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом. Экономическая часть Соглашения предусматривает создание Зоны свободной торговли.

На 11 июля запланированы консультации с участием представителей Евросоюза, Украины и России относительно экономических аспектов реализации Соглашения об ассоциации.