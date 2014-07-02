Les Echos: российская экономика страдает от украинского кризиса

В статье Бенжамина Кенеля под названием «Российская экономика страдает от украинского кризиса», опубликованной во французской газете Les Echos, сообщается, что Москва по-прежнему ожидает, что рост ВВП составит больше 1%. Но МВФ и некоторые рейтинговые агентства настроены гораздо менее оптимистично.

«После того, как исчезнут риски, связанные с украинским кризисом, эскалацией конфликта и усилением напряженности, российская экономика еще долго будет ощущать последствия...», – предупредил недавно Алексей Кудрин, бывший министр финансов и близкий союзник президента Владимира Путина. Согласно статистическим данным, в российской экономике действительно произошел значительный спад после того как снизилось потребление и уменьшилось количество инвестиций в последние месяцы. Промышленное производство, безусловно, растет. Но это последствие кризиса: отечественные заводы производят больше, чтобы заменить импортные товары, которые значительно подорожали из-за обесценивания рубля.

Правительство России считает «реалистичным» рост ВВП на более чем 1% в этом году. Но эксперты Международного валютного фонда (МВФ) настроены гораздо менее оптимистично. Они считают, что российская экономика уже находится в состоянии рецессии, и в 2014 году рост ВВП составит чуть больше 0%. До этого московские власти рассчитывали, что ВВП вырастет до 2,5% после спада, который произошел в последние годы (1,4% в 2013 году, 3,4% в 2012 году – по сравнению с 7% в 2000-х годах и 5%, которые Владимир Путин обещал в 2012 году).

Снижение рейтинга из-за «повышенного риска»

Международное рейтинговое агентство Moody 's на прошлой неделе изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» на «негативный», сам рейтинг остался на уровне Baa1 из-за роста восприимчивости России к рискам, связанным с восстанием на востоке Украины. Представители Moody 's напомнили, в частности, что Москва не застрахована от новых санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг России с ВВВ до ВВВ-, с «негативным прогнозом». Дальнейшее снижение рейтинга повлечет за собой проблему рефинансирования суверенного долга. Хотя эта проблема не будет слишком серьезной, так как у России мало долгов, но, тем не менее, вызовет беспокойство у государственных компаний, которым из-за этого станет тяжелее получать кредиты на международных рынках.

Экономические условия ухудшились, отток капитала ускорился и, по оценкам экспертов, в 2014 году составит от $70 до $100 млрд. Украинский кризис стал новым препятствием для инвестиций. Россия и раньше испытывала затруднения в этой области, что стало слабой стороной российской экономики. Эта проблема усугубилась после введения санкций. Сами по себе первые санкции США и Евросоюза, безусловно, произвели ограниченный макроэкономический эффект. Но они обострили ситуацию, добавив неопределенности. Moody’s и Standard & Poor’s обеспокоены и задержкой в проведении структурных реформ. Российское правительство, в частности, опять отстрочило приватизацию трех объектов, запланированную на этот год: телекоммуникационной компании «Ростелеком», судоходной компании «Совкомфлот» и Новороссийского морского порта.