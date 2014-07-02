В Раде настаивают на упрощении госзакупок для армии
Комиссия ВР настаивает на принятии закона об упрощении госзакупок для оперативного обеспечения деятельности Вооруженных Сил.
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки использования средств на армию будет настаивать на рассмотрении и одобрении на этой неделе законопроекта об упрощении госзакупок для оперативного обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Об этом УНИАН сообщили в Секретариате ВСК со ссылкой на слова главы комиссии Ирины Геращенко.
"На принятии на этой неделе законопроекта “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”, который будет способствовать оперативному обеспечению Вооруженных сил необходимыми продуктами питания, лекарственными средствами и военного оснащения на период военных действий, антитеррористических операций и чрезвычайного положения будет настаивать Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами Украины в поддержку Вооруженных Сил Украины, и расходов Государственного бюджета Украины, направленных на потребности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований", - отметила на заседании комиссии Геращенко.
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По ее словам, отмеченный законопроект члены ВСК подадут вместе с народным депутатом, председателем подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александром Кузьмуком.
В ВСК объяснили, что законопроект направлен на упрощение закупок для Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины во время особого периода, введения чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции.
Для обеспечения открытости и прозрачности осуществления процедуры таких закупок проектом закона предусмотрено обязательное обнародование на веб-портале Уполномоченного органа отчета о заключении договора о закупке товаров, работ и услуг на средства предприятий и информации об изменении его существенных условий, не позднее, чем через 15 дней со дня заключения договора о закупке или внесения изменений в него, кроме услуг по ремонту вооружения и военной техники.
Члены ВСК также отметили, что благодаря активной позиции комиссии правительством была, наконец, назначена проверка в зоне АТО относительно прозрачности и целесообразности закупок в армии. Также, наконец, Кабинет министров принял постановление о порядке использования средств, собранных в поддержку армии гражданами.
На заседании ВСК принято решение, что в очередном заседании Кабинета министров Украины должен принять участие член ВСК Алексей Кайда с целью информирования правительства о деятельности Комиссии, а также о проблематике, которая существует сегодня в вопросе закупок для обеспечения функционирования Вооруженных Сил.