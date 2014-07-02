В Раде настаивают на упрощении госзакупок для армии

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки использования средств на армию будет настаивать на рассмотрении и одобрении на этой неделе законопроекта об упрощении госзакупок для оперативного обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате ВСК со ссылкой на слова главы комиссии Ирины Геращенко.

"На принятии на этой неделе законопроекта “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”, который будет способствовать оперативному обеспечению Вооруженных сил необходимыми продуктами питания, лекарственными средствами и военного оснащения на период военных действий, антитеррористических операций и чрезвычайного положения будет настаивать Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами Украины в поддержку Вооруженных Сил Украины, и расходов Государственного бюджета Украины, направленных на потребности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований", - отметила на заседании комиссии Геращенко.

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По ее словам, отмеченный законопроект члены ВСК подадут вместе с народным депутатом, председателем подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александром Кузьмуком.

В ВСК объяснили, что законопроект направлен на упрощение закупок для Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины во время особого периода, введения чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции.

Для обеспечения открытости и прозрачности осуществления процедуры таких закупок проектом закона предусмотрено обязательное обнародование на веб-портале Уполномоченного органа отчета о заключении договора о закупке товаров, работ и услуг на средства предприятий и информации об изменении его существенных условий, не позднее, чем через 15 дней со дня заключения договора о закупке или внесения изменений в него, кроме услуг по ремонту вооружения и военной техники.

Члены ВСК также отметили, что благодаря активной позиции комиссии правительством была, наконец, назначена проверка в зоне АТО относительно прозрачности и целесообразности закупок в армии. Также, наконец, Кабинет министров принял постановление о порядке использования средств, собранных в поддержку армии гражданами.

На заседании ВСК принято решение, что в очередном заседании Кабинета министров Украины должен принять участие член ВСК Алексей Кайда с целью информирования правительства о деятельности Комиссии, а также о проблематике, которая существует сегодня в вопросе закупок для обеспечения функционирования Вооруженных Сил.