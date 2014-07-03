Минфин РФ считает высокими риски дестабилизации экономики страны из-за санкций

Российский Минфин считает высокими риски дестабилизации состояния российской экономики, а следовательно и бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе из-за Украины, сообщает Reuters.

"Ужесточение санкций в отношении отдельных субъектов экономических отношений и целых отраслей российской экономики, финансовой инфраструктуры, способно в значительной степени негативно повлиять на динамику ВВП", - пишет Минфин, перечисляя среди возможных последствий ухудшение условий заимствования, рост премий за риск, усиление оттока капитала, ослабление курса рубля, ускорение инфляции, дальнейшее сокращение инвестиций.

Кроме того, сохраняется риск нарушения экспортных поставок газа через Украину, а также введение торговых санкций со стороны Евросоюза.

"В краткосрочном и среднесрочном периодах у России достаточно резервов для компенсации большей части возможных экономических потерь, связанных с санкциями, в то же время эскалация напряженности может понизить прирост ВВП до 0,2-0,3% уже в 2014 году. В более длительной перспективе санкции могут оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик".

Читайте такжеРоссия готовится защищать свой рынок от Украины и ЕС - МедведевПомимо внешних рисков для российской казны актуальны и внутренние: невыполнение программы заимствований, недополучение планируемых объемов поступлений от приватизации, уменьшение доходов, риск будущих трат, связанный с предоставляемыми правительством госгарантиями и гарантиями по страхованию вкладов, невозвратом бюджетных кредитов, ухудшением финансовой устойчивости регионов в условиях роста долговой нагрузки, сокращения доходов и увеличения расходов на президентские указы.

Только снижение доходов, планов по приватизации и отсутствие возможности выходить на рынки с заимствованиями, по прогнозу Минфина, приведет к уменьшению Резервного фонда за три года более чем на триллион рублей, а с учетом дополнительных нефтегазовых доходов, подлежащих зачислению в Резервный фонд, использование этих средств может превысить 2,3 триллиона рублей.

В частности, Минфин прогнозирует снижение доходов федерального бюджета до 18,1% ВВП в 2017 году с 19,6% в 2015 году за счет сокращения нефтегазовых доходов вследствие снижения экспортных цен на газ, падения объемов добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа.

Запланированные министерством меры по увеличению доходной базы добавят бюджету в 2015 году 138,4 миллиарда рублей, в 2016 году - 65,3 миллиарда рублей, в 2016 году - 116,7 миллиарда.

Также Минфин заложил поступление в 2015 году 100 миллиардов рублей дивидендов "Роснефтегаза" в результате продажи акций "Роснефти", которые предлагает направить на развитие оккупированного Крыма.