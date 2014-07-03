Бюджет Германии на 2015 год впервые с 1969 года не предусматривает роста госдолга

Правительство Германии одобрило бюджет на 2015 год без дефицита, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеГермания выделит 2 миллиона евро помощи иракским беженцамОдобренный госбюджет впервые с 1969 года не предусматривает роста госдолга страны и является сбалансированным. В этих целях рост госрасходов в 2015 году ожидается только на 0,1%, в 2016 году — на 3,7%, а в последующие годы — не более 3%. Тем самым правительство планирует к 2018 году увеличить расходы и доходы страны до €329 млрд.

Читайте такжеFinancial Times: Заявления Ангелы Меркель о санкциях против России стали более жесткимиПредставляя бюджет правительству глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле отметил необходимость снижения соотношения госдолга к ВВП. На сегодняшний день оно составляет 76%, к 2018 году власти Германии ожидают снижения до 65%.