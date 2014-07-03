ЕБРР и ЕИБ могут заморозить финансирование проектов в России ради Украины

Страны Евросоюза могут заморозить финансирование российских проектов Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на фоне возможного расширения списка санкций. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на Bloomberg.

Это необходимо для прекращения конфликта в Украине, подчеркивают источники. Сценарии, как прекратить финансирование, рассматриваются разные.

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Россия является крупнейшим получателем проектного финансирования от ЕБРР - 1,8 млрд евро в 2013 году. Тогда как в целом инвестиции ЕБРР по всему миру составляют 9 млрд евро в год. Кредиты РФ от ЕИБ в 2013 году составили 1,4 млрд долларов.

Акционерами ЕИБ являются 28 европейских стран, ЕБРР - 64 страны мира. США принадлежит 10 проц ЕБРР, остальным странам группы G7 - по 8,5 проц.