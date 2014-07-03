Оккупированный Крым подсчитал потери от санкций ЕС

Запрет Евросоюза на импорт продукции из оккупированного Крыма негативно отразится на экономике полуострова, поскольку удельный вес вывозимых в страны ЕС товаров на некоторых промышленных предприятиях достигает более 35%. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Министерстве промышленной политики аннексированного Крыма.

Читайте такжеРоссия урезала финансирование оккупированного Крыма - денег катастрофически не хватает"Производителям придется искать новые рынки сбыта продукции, а это займет определенное время, поэтому предприятия промышленности, относящиеся к сфере ответственности министерства, пострадают от введения запрета на импорт крымских товаров", - сообщил ИТАР-ТАСС нелегитимный исполняющий обязанности министра промполитики Крыма Андрей Скрынник.

По данным ведомства, в первом квартале 2014 года экспорт из Крыма в страны ЕС упал на 20,2% к аналогичному периоду 2013 года. При этом доля поставок в ЕС от общего объема крымского экспорта составила 15,1%. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли оккупированного Крыма, в январе-марте 2014 года всего было экспортировано продукции на $57,2 млн. На долю промышленных предприятий в январе-марте пришлось 81,2% ($46,5 млн), почти половина из этого приходится на продукцию химического производства.

Читайте такжеОБСЕ прямо обвинила Россию в оккупации Крыма - резолюцияПри этом в Минэкономики Крыма рассчитывают на переориентацию крымских товаров на рынки Ближнего Востока, Китая, Индии, Турции, Азербайджана и других стан, "где продукция крымских производителей является востребованной".

"Одними из главных доноров экономики Крыма являются такие предприятия, как "Крымсода" и "Крымский Титан", входящие в Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, "Химтекс" (г. Саки) и Перекопский бромный завод. В сфере машиностроения крупнейшие экспортеры Крыма - Керченский стрелочный завод и "Симферопольсельмаш", - отмечает Минэкономики непризнанной республики.

Совет ЕС с 25 июня запретил импорт странами сообщества крымских товаров. Министры также запретили европейским компаниям оказывать услуги по страхованию грузоперевозок из оккупированного Крыма. Исключение будет сделано только для товаров, имеющих украинскую сертификацию.