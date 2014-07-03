Межбанк открылся долларом по 11,93 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,8200/11,9300,

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,3455/0,3487. Котировки по евро-гривне установились на уровне – 16,1390/16,2915.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова понизились – 1,3656/58 (среда - 1,3672/74).