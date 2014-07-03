Финансовый сектор в Украине усилят за счет $500 млн от Всемирного банка

Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли и Министерству финансов подготовить к реализации совместный со Всемирным банком проект по привлечению кредита в объеме 500 млн долл. на укрепление банковского сектора страны.

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Согласно документу, проект является системным и будет направлен на разрешение трех основных задач – усиление операционной, финансовой и регуляторной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц в части урегулирования неплатежеспособности банков, повышение платежеспособности банковской системы посредством выполнения планов по рекапитализации или реструктуризации банков, усиление правовой и институциональной основы для повышения стойкости и эффективности банковской системы.

К выполнению проекта будут привлечены, помимо Минэкономразвития и Минфина, Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физлиц.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года министр финансов Украины Александр Шлапак озвучил идею привлечения средств Всемирного банка для стабилизации банковского сектора.

Также в мае Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл. В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры. Кредитные средства предоставляются на 15 лет, льготный период составляет 5 лет, ставка 0,9% годовых. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С учетом новых инвестиций текущий кредитный портфель Всемирного банка достигнет 3,39 млрд долл. в рамках 11 проектов в стране. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году обязательства банка в стране превысили 8,5 млрд долл. в рамках 43 проектов и программ.