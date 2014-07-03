В Миндоходов рассказали, за счет чего увеличились поступления в госбюджет

Министерства доходов и сборов Украины констатировало, что в результате действия Постановления КМУ №231, которым были введены новые правила оценки для целей налогообложения, увеличились поступления в Государственный бюджет Украины.

В июне этого года, Арсений Яценюк поручил профильным министерствам разобраться с ситуацией, которая сложилась в сфере оценки имущества для целей налогообложения.

В Миндоходов признали эффективность и действенность Постановления КМУ № 231 «Некоторые вопросы проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, которые взимаются согласно законодательству», которое было принято 4 марта 2013 года. В частности, наполнения Государственного бюджета Украины.

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Кроме того, Министерство доходов и сборов отдельно подчеркнул, что не поддерживает отмену Постановления КМУ № 231, поскольку ее отмена приведет к уменьшению поступлений в бюджет Украины.

В частности, в письме Министерства доходов и сборов Украины, отмечается, что в условиях действия Постановления №231 в i квартале 2014 года наблюдается положительная динамика увеличения поступлений налога на доходы физических лиц по операциям с недвижимым имуществом по сравнению с 1 кварталом 2013 года. Также в 1 квартале 2014 года увеличилось количество физических лиц, которые получали доход от операции с недвижимым имуществом.

"Учитывая изложенное, Министерство доходов и сборов Украины не поддерживает отмену Постановления №231, поскольку ее отмена может привести к неоднозначному и множественному трактованию норм законодательства, снижение стоимости объектов налогообложения и соответственно уменьшение поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет».

Напомним, Постановление КМУ №231 приняли еще 4 марта 2013 года, однако правительство прошлой власти не давало возможности ей работать на рынке оценки по новым правилам, которые были введены с принятием данного постановления.

Кроме того, против введения новых правил оценки для целей налогообложения, постоянно выступали представители отдельных саморегулирующих общественных организаций, которые много лет наполняли свои карманы, за счет реализации коррупционных схем на рынке оценки имущества, которые действовали до введения Постановления №231 в действие.