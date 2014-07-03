Стал известен покупатель выставленных США на аукцион биткоинов на $18 млн

Бизнесмен из Силиконовой долины Тим Дрейпер оказался «таинственным покупателем» биткоинов, которые были выставлены на продажу Службой маршалов США, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Читайте такжеСША выставляют на интернет-аукцион 30 тысяч конфискованных биткоиновВ 2013 году американские правоохранительные органы закрыли сайт по продаже наркотиков и поддельных документов Silk Road. Впоследствии было принято решение провести аукцион и продать конфискованные биткоины. Торги состоялись в минувший вторник. Тогда в Службе маршалов заявили, что 29,7 тыс. биткоинов ушли с молотка за $18 млн. Имя покупателя не называлось.

Читайте такжеКрупнейшая биржа биткоинов Mt.Gox "идет на ликвидацию"Теперь выяснилось, что виртуальную валюту приобрел основатель компании Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. Он намерен потратить биткоины на поддержку продаж виртуальной валюты на развивающихся рынках.

Читайте также«Биткоины» уличили в нарушении базового закона экономикиРанее сообщалось, что Банк России готов к легализации биткоинов. «Мы сторонники аккуратного подхода к биткоинам», — заявил 2 июля на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге первый заместитель председателя ЦБ Георгий Лунтовский.