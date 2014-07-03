Экономика России из-за агрессии против Украины скатилась в рецессию

К такому выводу пришли экономисты банка HSBC после анализа деловой активности в производстве и сфере услуг, передает Прайм.

Индекс PMI сектора услуг в июне подрос до 49,8 балла и остался ниже критического уровня в 50 баллов, который разграничивает рост и спад в деловой активности.

Индекс объемов производства составил 50,1 балла после майских минимальных за пять лет 47,1 балла на фоне незначительного роста объемов производства в обрабатывающих отраслях в июне.

Объемы новых заказов в российской сфере услуг стабилизировались, однако спрос остался слабым, а рабочие места продолжили сокращаться десятый месяц подряд. Уровень оптимизма достиг минимальных значений за всю историю исследований (с 2001 года).

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"В июне российская экономика продемонстрировала нулевые темпы экономического роста, скатившись в техническую рецессию по итогам первого полугодия 2014 года. Сезонно сглаженные темпы сокращения ВВП могли вырасти с 0,5% в первом квартале 2014 года до более внушительных по итогам второго квартала 2014 года. В прошлом (по крайней мере с 2005 года), было всегда так, что ежеквартальный Индекс PMI в среднем ниже критической отметки 50.0 балла был сопоставим с падением ВВП на сезонно сглаженной квартальной основе", - прокомментировал результаты исследования экономист Банка HSBC по России и странам СНГ Артем Бирюков.

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По его словам, базовым сценарием для второго полугодия остается стагфляция. Эффект низкой базы постепенно себя исчерпывает, и во втором полугодии экономика РФ начнет показывать отрицательную динамику не только в квартальном выражении, но и год к году.

"Недавний всплеск геополитической напряженности на фоне противостояния России и Украины, скорее всего, будет еще долго довлеть над ростом частных инвестиций в основной капитал в России. Это будет препятствовать восстановлению экономики в 2014-15, несмотря на значительный объем инвестиций, ожидаемый по итогам газового соглашения между Россией и Китаем", - заключает Бирюков.

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По данным официальным Росстата, в первом квартале экономика РФ выросла на 0,9% в годовом выражении, однако по сравнению с концом четвертого квартала 2013 года сократилась на 0,3%.