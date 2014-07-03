Доллар на межбанке подешевел до 11,87 гривень

В четверг, 3 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,8000/11,8700 грн/долл. против 11,8300/11,9000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,1050/16,2045 грн/евро против 16,1520/16,2515 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3645/1,3665.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3442/0,3452 грн/рубль против 0,3452/0,3476 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,2000 (-0,0605).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 2 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8300/11,8800 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1625/16,2350 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3455/0,3476 грн/рубль.