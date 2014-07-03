В Украине создадут центры поддержки экспорта

Министерство экономического развития и торговли создаст центры поддержки экспорта в рамках стратегии развития предпринимательства в Украине и упрощения ведения бизнеса.

Об этом сообщил директор департамента внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Руслан Осипенко.

«С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса планируется разработать стратегию развития и стимулирования предпринимательства сроком на 3-4 года», - сказал Осипенко.

"Планируется создать специализированные центры поддержки экспорта", - добавил он.

В частности, специализированные центры поддержки экспорта будут оказывать техническую помощь экспортерам. Центры будут прояснять для бизнеса вопросы условий целевого рынка, конкуренции, ценовой политики, логистики, маркетинга и сбыта товара, сообщил Осипенко.

Он также напомнил о цели министерства вывести Украину в десятку лучших стран по легкости ведения бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным министерства экономразвития, за январь-май 2014 года экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 15%.

31 марта Министерство экономического развития и торговли Украины подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов относительно дерегуляции экономики.

Ранее министр экономразвития Павел Шеремета заявил, что одной их ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса. Для этого Минэкономразвития намерено в ближайшие несколько месяцев предпринять активные шаги по дерегуляции экономики, максимально используя опыт ведущих стран рейтинга Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия и др.