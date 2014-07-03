Владелец проблемного «Пивденкомбанка» Циплаков вышел из состава его акционеров

Основной владелец проблемного «Пивденкомбанка» Руслан Циплаков вышел из состава акционеров финансового учреждения, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, ранее Циплаков владел 49,7405% акций банка. При этом донецкая компания "Глобус плюс" увеличила долю в уставном капитале «Пивденкомбанка» до 23,9967% с 10%.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 26 мая ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк» сроком на 3 месяца - до 25 августа 2014 года.

Справка УНИАН. «Пивденкомбанк» работает на рынке Украины с 1990 года. Основными акционерами банка являются Руслан Циплаков (45,4568% акций в прямом владении и 54,4827% - опосредованно) и компания «Метал Юнион» (45,1208% и 9,3619%). Банк входит в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

По информации СМИ, владелец банка Циплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича. В начале марта правоохранительные структуры провели в банке обыски. Корреспондентский счет банка был заблокирован, а наличные средства арестованы.