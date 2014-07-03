ВР поддержала в первом чтении законопроект о переводе валютных кредитов в гривню

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в гривню» (№ 4185а-2).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 из 369 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект, внесенный народным депутатом Русланом Князевичем, предусматривает, что реструктуризации подлежат обязательства по кредиту в иностранной валюте, которые отвечают совокупности таких признаков: кредит был получен потребителем в понимании Закона "О защите прав потребителей"; кредит был получен на приобретение жилой недвижимости или имущественных прав на жилую недвижимость для собственного проживания, которое является единственным жильем физического лица и/или его семьи, и обеспечен этой недвижимостью или этими имущественными правами; общая сумма неуплаченных обязательств по кредиту не превышает 1 млн грн по официальному курсу гривни к иностранным валютам по состоянию на 1 января 2014 года; отсутствие задолженности по кредиту по состоянию на эту дату или ее погашение до момента реструктуризации.

Реструктуризация обязательств по кредиту проводится путем внесения изменений в договор, которые предусматривают перечисление неуплаченных обязательств по кредиту в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным на дату проведения реструктуризации. Плата за пользование кредитом после перечисления устанавливается до конца действия договора с изменениями в размере фиксированной процентной ставки, которая действовала по кредиту до момента реструктуризации.

Размер ежемесячного платежа по реструктуризированным обязательствам не может превышать размера месячного платежа по такому кредиту до его реструктуризации, перечисленному в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным по состоянию на 1 января 2014 года; часть обязательств заемщика, которая определяется как разница между суммой обязательств по кредиту на дату реструктуризации, перечисленному в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному на дату проведения реструктуризации, и суммой этих обязательств, перечисленной в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному на 1 января, подлежит уплате заемщиком последними платежами по графику платежей по кредиту.

Такие обязательства заемщика банк может простить на условиях и в порядке, определенных в договоре с изменениями.

Законопроектом также предусматривается погашение обязательств по кредиту в иностранной валюте, обеспеченному ипотекой за счет передачи заемщиком предмета ипотеки ипотекодержателю (банку). Такая передача является основанием для прекращения обязательств по кредиту, в том числе, если стоимость предмета ипотеки является недостаточной для полного удовлетворения обязательств.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал народных депутатов поддержать именно этот законопроект.

Он сказал: “Учитывая катастрофическую ситуацию в экономике в связи с продолжением боевых действий, в связи с продолжением энергетической блокады нашей страны любой проект, не сбалансированный с НБУ и Минфином, будет заветирован”.

По словам Турчинова, таким законопроектом является законопроект Князевича.

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Как сообщал УНИАН, на рассмотрении в ВР были еще три законопроекта, авторами которых являются народные депутаты Алексей Кайда, Николай Рудьковский (их законопроекты не были поддержаны), а также Михаил Опанасенко, законопроект которого не голосовался, потому что перед этим был поддержан законопроект Князевича.