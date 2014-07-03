Миссия МВФ продолжит свою работу в Украине до 9 июля - заявление

Об этом говорится в заявлении миссии, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"По приглашению властей Украины в Киеве с 24 июня работает возглавляемая Николаем Георгиевым миссия Международного валютного фонда (МВФ), посвященная первому пересмотра программы в рамках соглашения "Стенд-бай". Миссия ведет продуктивные дискуссии с представителями власти относительно правительственной комплексной программы экономических реформ, которая поддержана средствами программы "стенд-бай". С учетом быстрого темпа развития событий и множества вопросов, которые требуют обсуждения, миссия продолжит свою работу до 9 июля", - говорится в заявлении.

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