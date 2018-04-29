Фирташ снова играет в банкротство

Вокруг украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, тесно связанного с «семьей» Януковича, вспыхивает один скандал за другим. И все они - с намеком на очередную аферу, которые во времена «папередников» были традиционными. Сначала Фирташ отличился на рынке приватизации (небезызвестный аукцион по продаже «Сумыхимпрома»), теперь – в финансовой сфере, но эта история имеет прямое отношение к его химической империи. Он банкротит свое предприятие, решая свои собственные проблемы за счет государства.

Судебные издержки

Хозяйственный суд Киева принял решение взыскать 271,5 млн грн задолженности по кредиту с компаний Дмитрия Фирташа - Северодонецкого объединения «Азот» и банка «Надра» - в пользу «Проминвестбанка». Долг надлежало погасить еще в марте текущего года, но ни заемщик «Азот», ни выступавший гарантом по его кредиту банк «Надра» обязательства перед кредитором не выполнили. Суд, несмотря на отсутствие на заседании представителей должника и гаранта, принял решение в пользу кредитора, распределив долг между заемщиком и его гарантом поровну. И поскольку кредит не предполагает имущественного залога, при неисполнении решения суда кредитор может инициировать процедуру банкротства должника.

Возникают вполне логичные вопросы - как многомиллиардная империя Фирташа довела дело до суда, почему кредит менее 300 млн гривен стал проблемой для предприятия с объёмом выручки свыше 4 млрд грн в год, согласно данным его последней отчетности, а также проблемой для гаранта, входящего в группу крупнейших банков страны по объему активов? И почему вообще «Азот» обратился за кредитом в «Проминвестбанк», а не в свой «родной» банк «Надра»? Никто из участников процесса решение суда по запросу УНИАН не прокомментировал. Между тем, юристы уже характеризуют дело как провальное для компаний Фирташа. Причем, «валит» их собственный владелец. А делает он это в виду несбывшихся надежд – ставка на полное содействие Януковича провалилась.

Прикупил и разорил

Дмитрий Фирташ - собственник группы компаний Group DF – с легкой руки Януковича взял под контроль 80% внутреннего химпрома. В сфере его управления четыре из шести химкомбинатов Украины. Предприятие, о котором пойдет речь в публикации, - «Северодонецкий Азот» он приобрел одновременно с Черкасским «Азотом» и горловским концерном «Стирол» в 2011 году. Сделки прошли с невиданной скоростью – в течение 6 месяцев, а их «прозрачность» не имеет себе равных.

Северодонецкое объединение «Азот» - третий по величине в Украине производитель аммиака и один из крупнейших европейских химических гигантов достался Фирташу по цене 276 млн грн, или чуть больше четверти собственного капитала.

Между тем, Северодонецкий «Азот» на момент покупки был убыточным. За три года Фирташ умудрился нарастить убыток втрое - до 2,2 млрд грн. И это вопреки прогнозам экспертов, что покупка предприятия выгодна для его развития, учитывая теплые отношения Фирташа с российским «Газпромом» и высокие потребности химического производства в природном газе.

Последняя история предприятия – не погашение в марте т.г. упомянутого кредита, а в начале мая – приостановка крупнотоннажного производства, что мотивировалось угрозой безопасности сотрудников предприятия в связи с неспокойной обстановкой в регионе. Параллельно вкладчики «разносили» банк «Надра», что, видимо, не позволило ему выделить средства по гарантии «Проминвестбанку».

Тяжело представить, какими социально-экономическими последствиями обернется остановка гиганта, на котором работает около 8,7 тыс. человек, или почти треть работающего населения Северодонецка. Но эксперты говорят, что банкротство предприятия еще не предполагает его «заморозку».

Банкротство как спасение

«Банкротство не всегда дает возможность должнику уклониться от возврата полученного кредита, а может повлечь за собой потерю бизнеса. Поэтому, скорее всего, компания «Азот» будет делать все возможное, чтобы оттянуть начало банкротства», - прокомментировал ситуацию УНИАН старший юрист компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Александр Ткачук. По его словам, объективность решения суда не вызывает сомнений, но спорные моменты в этом деле все-таки есть.

Например, толкование хозяйственным судом гарантии банка «Надра» как солидарного обязательства, подлежащего уплате одновременно должником и гарантом, по мнению юриста, является не совсем корректным в рамках действующего Гражданского кодекса. «Проминвестбанк» имеет право требовать выполнения обязательств компанией «Азот» в полном объёме, или банком «Надра» в рамках выданной гарантии», - сказал он. То есть, платить должен кто-то один.

Что касается банка «Надра», то он, как полагает Ткачук, будет готовить апелляцию. «В своем решении Хозяйственный суд города Киева не установил момент получения банком «Надра» претензии «Проминвестбанка», указав лишь, что она была отправлена в последний день ее действия – 24 марта. Этот момент, скорее всего, и будет основным вопросом в процессе пересмотра решения суда в апелляции», - пояснил юрист. То есть, банк «Надра» имеет все шансы выкрутиться из этой истории.

Ткачук подчеркнул, что говорить о банкротстве компании «Азот», и тем более банка «Надра», преждевременно. «Для начала решение суда первой инстанции, как минимум, должно вступить в силу, после чего в течение 3-х месяцев должно быть не исполнено исполнительной службой, и только после этого «Проминвестбанк» сможет инициировать процедуру банкротства. Это займет минимум 4-5 месяцев при условии, что решение суда будет оставлено без изменений Высшим хозяйственным судом Украины», - сказал он.

Ткачук также отметил, что «Азот», согласно финансовой отчетности за 2013 год, владеет основными средствами первичной стоимостью в 2,990 млрд грн, но со степенью износа более 70%. «На конец отчетного периода собственные основные средства компании выросли на 253,357 млн грн, но при этом стоимость чистых активов компании остается отрицательной (минус 3,807 млрд грн)», - рассказал он.

Иными словами, с предприятия и взять особо нечего, поэтому кредитору нет смысла его банкротить.

Глава Украинской палаты арбитражных управляющих, гендиректор Центра банкротства Анатолий Родзинский, также считает, что «Проминвестбанк» в ближайшее время не будет банкротить завод Фирташа. «Проминвестбанк» попробует взыскать деньги, потому что и банк «Надра», и завод «Азот» - рабочие предприятия. Вопрос в другом - будет ли Фирташ банкротить Северодонецкий «Азот», чтобы не отдавать долги «Проминвестбанку». Ведь если «Азот» будет ликвидирован, то и банку «Надра» долг отдавать не придется», - сказал он в комментарии УНИАН.

Юрист отметил, что ликвидация вовсе не предполагает уничтожение предприятия. «Просто все имущество Северодонецкого «Азота» может купить на аукционе другое предприятие, с другим названием, но также подконтрольное Фирташу. И это будет законно. Конечно, участвовать в аукционе сможет и «Проминвестбанк», только что он будет делать со сложным химическим производством, и возьмет ли он на себя такую ответственность», - добавил он.

По мнению Родзинского, «Промнивестбанк», безусловно, получит какие-то деньги, но значительно меньше суммы долга. «А может он потом сам продаст этот долг структурам Фирташа, но уже с дисконтом. Это - предмет договоренностей, особенно при таких больших суммах», - резюмировал юрист.

Судя по всему, судебное разбирательство между «Промнивестбанком» и структурами Фирташа не более, чем игра на публику, и вопрос разрешится мирным путем. Предприятия Фирташа испытывают сложности, как и все прихлебатели «семьи», бизнес которых строился на распиле бюджетных денег. Кормушка прикрылась, и они пытаются свернуть бизнес с наименьшими потерями. Или «повесить» свои долги на государство.

Правительство начинает и проигрывает?

С бегством Януковича беды так и сыплются на Фирташа. Как известно, в марте правоохранительные органы Австрии по запросу американского ФБР задержали его в Вене по подозрению во взяточничестве и преступных замыслах. Бизнесмен был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро и заявил о своей невиновности и намерениях доказывать свою правоту.

В Украине неприятности коснулись его химпрома и банковского бизнеса. Пошатнулся фундамент олигарха в металлургии. В начале июня Фонд госимущества по поручению Кабмина уведомил «Крымский титан», также структуру Group DF, о намерении не продолжать договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного и Вольногорского горно-металлургического комбинатов. Плата за их аренду, по оценкам депутата от УДАРа, замглавы специальной контрольной комиссии парламента по вопросам приватизации Павла Ризаненко, составляет 108 млн грн ежегодно, при том что реальная чистая прибыль от деятельности этих предприятиях - не менее 1,2 млрд грн. Правительство четко дает понять, что «шаровая» аренда закончилась.

Шатается и «газовый» фундамент. В начале июня премьер-министр Арсений Яценюк выступил с резким заявлением, что подконтрольные Фирташу компании должны украинской энергетической системе порядка 6 млрд грн, и правительство Украины намерено их вернуть. «По нашим данным, компании, которые связаны с Дмитрием Фирташем, должны украинской энергетической системе около 6 млрд грн. Мы начали судебные процессы по всем долгам, и будем делать все для того, чтобы вернуть справедливость, - заявил Яценюк. - Никаких запрещенных фамилий для меня нет. Все теперь будут равными».

Между тем, Олигарх подумывает, как спасти свой бизнес. В частности, химическую империю. Он рассчитывает спихнуть накопленные проблемы на плечи налогоплательщиков. «В случае с «Азотом» необходимо учитывать специфику деятельности этого предприятия, в банкротстве которого, согласно положениям Закона «О банкротстве», как особо опасного предприятия химической промышленности, обязательным является участие профильного министерства с возможностью погашения долгов компании Кабинетом министров Украины или предоставления государственной гарантии», - поясняет Ткачук.

И скорее всего, «химический король» этот шанс не упустит. Также Фирташ наверняка не упустит шанс решить за счет государства проблемы банка «Надра», как это уже было в 2009 году. И его железным аргументом для правительства станут возможные проблемы для миллионов вкладчиков и вероятный эффект домино на банковском рынке. Национальный банк уже выбросил 8,182 млрд грн на рефинансирование банка «Надра», о чем сообщил на заседании парламента руководитель Радикальной партии, депутат Олег Ляшко.

Теперь новой власти предстоит непростая дилемма: либо доказать, что она не такая, как «папередники», либо снова наступить на те же грабли и погрязнуть в схемах олигархов.

Олег Дымчук