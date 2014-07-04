Фонд гарантирования не собирается снижать размер возмещения по вкладам

Существующий уровень возмещения по вкладам через Фонд гарантирования вкладов физических лиц в размере 200 тыс. грн в отношении одного заемщика понижаться не будет, сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик на пресс-конференции.

«Существующий уровень гарантий понижен не будет», - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли снижение гарантий фонда вкладчикам или исключение краткосрочных вкладов из системы гарантирования в рамках новой концепции развития банковской системы до 2020 года, разработанной Национальным банком Украины. «Но, возможно, будут новые инструменты», - добавил Оленчик.

По словам представителя фонда, нынешний максимальный порог в 200 тыс. грн покрывает обязательства проблемных банков в отношении 99,3% вкладчиков. Также он напомнил, что первые выплаты фонд проводил в 2001 году, вкладчикам банка «Славянский», и с этого момента фонд уже выплатил возмещение 420 тыс. вкладчикам 45 банков на сумму свыше 9,5 млрд грн.

«Процесс идет динамично, несмотря на наличие в рядах проблемных крупных банков - «Форум» и «Брокбизнесбанк», - подчеркнул Оленчик.

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В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек сообщил, что представленная НБУ концепция развития банковской системы до 2020 года обсуждалась в ассоциации, и банкиры совместно с НБУ намерены работать над вопросом повышения привлекательности долгосрочных депозитов в банках.

«Большая часть депозитов – краткосрочная. При том, что экономика нуждается в долгосрочных кредитах. Но источника таких ресурсов нет, и вкладчик имеет право забирать средства по первому требованию», - пояснил банкир.

Как сообщал УНИАН, украинцы предпочитают вкладывать средства в краткосрочные и среднесрочные депозиты, на которые приходится 99% общего объема депозитов. Привлеченные банками средства на срок более 2 лет формируют лишь 1% депозитной базы физических лиц.