Инфляция в оккупированном Крыму достигла 17%

По итогам января-мая текущего года в оккупированном Крыму зафиксирована инфляция на уровне 16,8%. Об этом на совещании в Совете министров аннексированного Россией Крыма сообщил нелегитимный заместитель министра экономического развития РК Ян Латышев, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеРоссия дала команду крымским предприятиям не выплачивать долги перед Украиной«Есть проблема в недобросовестности отдельных предприятий торговли, которые, несмотря на многочисленные увещевания, занимаются спекуляциями», – отметил замминистра.

Читайте такжеОккупированный Крым подсчитал потери от санкций ЕСОн напомнил, что рост цен связан с объективными причинами, среди которых почти двукратное увеличение пенсий, роста доходов населения на 45%, удорожание транспортных расходов крымских торговых сетей.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%, в годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.