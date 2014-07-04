Доллар на межбанке поднялся до 11,90 грн
Доллар на открытии межбанка начал расти.
В пятницу, 4 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок до 11,7700/11,9000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,0060/16,1850.
Цены на российскую валюту опустились до 0,3427/0,3465.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3599/1,3601 (четверг - 1,3656/58).
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару составили 11,8000/11,8700.
Котировки гривни по отношению к евро составили 16,1050/16,2045.
По отношению к российскому рублю котировки гривни составили 0,3442/0,3452.
Нацбанк в четверг на рынок не выходил.