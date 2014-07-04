«Актив-Банк» вслед за картами VISA приостановил работу MasterCard

«Актив-Банк» сообщил о временном приостановлении работы эмитированных банком платежных карт системы MasterCard, сообщается на сайте банка.

«Сообщаем о временном приостановлении работы платежных карт MasterCard, эмитированных «Актив-Банком», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля «Актив-Банк» временно приостановил работу эмитированных банком платежных карт системы VISA и рекомендовал до восстановления их работы использовать карты системы MasterCard или осуществлять безналичные переводы средств через сеть отделений банка.

Банк снова приносит свои извинения за доставленные неудобства и снова сообщает, что его собственники и руководство прилагают все возможные усилия для возобновления работы платежных карт, и обещает сообщить о восстановлении работоспособности карт дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по результатам проведенной проверки «Актив-Банка» отнес банк к категории проблемных. По информации НБУ, собственники банка совместно с правлением разрабатывают программу финансового оздоровления, после утверждения которой возможно предоставление стабилизационного кредита или рефинансирования от Нацбанка.

«Актив-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу средних финучреждений.

Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является финансовая компания «Актив Финанс Групп», владеющая 97,0990% акций банка. По информации в ряде СМИ, ранее контрольный пакет акций банка принадлежал братьям Андрею и Сергею Клюевым, а в результате продажи банка в конце прошлого года основным акционером стал член набсовета «Ощадбанка» Даниил Волынец.

23 июня банк сообщил о намерении увеличить уставный капитал на 75,8%, или на 237 млн грн, путем дополнительного выпуска акций, а также о планах привлечь 150 млн грн на условиях субординированного займа.