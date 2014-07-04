Глава НБУ прогнозирует рост экономики Украины в 2015 году

Экономика Украины демонстрирует достаточный уровень устойчивости к шоковым событиям, и уже в следующем году ожидается возобновление роста ВВП на уровне 1-2%, сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву.

«Несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, экономика Украины демонстрирует достаточный уровень устойчивости к шоковым событиям. Уже в следующем году мы ожидаем возобновления роста ВВП на уровне 1-2% в связи с улучшением инвестиционного климата, реализацией преимуществ от повышения ценовой конкурентоспособности и структурными преобразованиями в экономике», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой. По ее словам, оценки НБУ достаточно близки к оценкам экспертов миссии Международного валютного фонда, которая работает сейчас в Киеве.

Гонтарева назвала первоочередной задачей Нацбанка возвращение доверия к банковской системе и обеспечение ее стабильности. По ее словам, сегодня важна консолидация банковской системы, в которой принципиальными являются качество менеджмента банков, современный уровень корпоративного управления и прозрачные источники капитализации банков.

Также глава НБУ напомнила, что регулятор постепенно переходит к режиму инфляционного таргетирования. «Не стоит путать политику гибкого курса с реальной конвертируемостью гривни, перспектива которой измеряется годами. А переход к политике инфляционного таргетирования будет постепенным, в течение примерно 12 месяцев», - пояснила Гонтарева. Она также подчеркнула, что инфляционное таргетирование невозможно рассматривать без нормальной работы рынков капитала в стране, и это также одна из задач НБУ.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16%, но ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в 2015 году.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, и также прогнозирует, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем. В то же время, в ЕБРР отмечают, что в 2015 году в экономике Украины будут заметны признаки стагнации, но, несмотря на это, экономика выстоит.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. В то же время, как заявлял министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в мае текущего года, правительство может пересмотреть свой прогноз в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны.

По данным Госстата,спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.