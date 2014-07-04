Доллар на межбанке подешевел до 11,84 грн

В пятницу, 4 июля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,7700/11,8400 против 11,7700/11,9000 на открытии торгов.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 15,9900/16,0890 против 16,0060/16,1850 на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,3421/0,3445 против 0,3427/0,3465 на открытии торгов.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8000/11,8700, по отношению к евро – на уровне 16,1050/16,2045, к российскому рублю – на уровне 0,3442/0,3452.