Банки в Украине будут контролировать по европейским стандартам

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности в части усовершенствования управления банками и внедрения эффективной системы контроля и наблюдения за банковской деятельностью, соответствующей европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 257 народных депутатов при необходимом количестве в 226 голосов.

Представляя законопроект, народный депутат Украины, первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Алексей Кайда подчеркнул: «Принятие законопроекта позволит внедрить в практику деятельности банков и организацию контроля за ними лучшие мировые стандарты. Это позволит интегрировать украинскую банковскую систему в мировую банковскую систему и повысит доверие к украинским банкам со стороны общества».

Согласно сопроводительным документам, законопроект разрабатывался с 2010 года и был проголосован в первом чтении в 2013 году.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ существенно расширяет роль совета по управлению банком посредством предоставления ему полномочий по управлению банком, защите участников, определению стратегии развития банка и политики управления рисками. «В то же время, законопроект предлагает предоставить Национальному банку право требовать замены члена совета банка в случае, если тот ненадлежащим образом выполняет свои обязанности», - говорится в законопроекте.

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Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы.

Банковская система Украины по итогам января-апреля 2014 года получила 4,452 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 4,087 млрд грн. Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.