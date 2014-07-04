Депутаты ужесточили требования к банкам и расширили полномочия регуляторов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы.

За соответствующий закон проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый замглавы парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Алексей Кайда, представляя законопроект, сообщил, что он является социально значимым, поскольку предполагает совершенствование процедуры выведения проблемных банков с рынка.

Депутат также отметил, что проект поддерживается Национальным банком. «На принятии этого законопроекта настаивал именно Национальный банк», - сказал Кайда.

Депутаты приняли закон только с третьей попытки, после того, как замминистра финансов Виталий Лисовенко напомнил депутатам, что этот законопроект согласован со Всемирным банком, и от его принятия зависит поступление в госбюджет 1 млрд долл. до конца года.

Принятый закон устанавливает, что нормативно - правовые акты НБУ вступают в силу после их официального опубликования без регистрации в Министерстве юстиции.

Также устанавливается ответственность банков за манипуляции на денежно-кредитном рынке, при этом Нацбанк имеет право устанавливать особенности банковского регулирования в случае стремительного ухудшения ситуации на финансовом рынке, применять санкции к банкам или их владельцам.

Помимо этого, повышаются требования к уставному капиталу банка, который должен быть не менее 500 млн грн (на текущий момент это 120 млн грн), расширяется перечень критериев для определения проблемных или неплатежеспособных банков.

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Закон устанавливает ответственность руководителей и владельцев банков за убытки и нарушение интересов вкладчиков и кредиторов и вменяет им обязанность оказывать финпомощь своим банкам и разрабатывать план восстановления деятельности.

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Фонду гарантирования вкладов физических лиц получил право в судебном порядке требовать у руководителей и владельцев банков средства для погашения перед кредиторами задолженности, не погашенной после реализации имущества банка.

Также расширены полномочия Фонда, в частности, ему разрешено применение санкций к банкам за нарушение законодательства о системе гарантирования.

Фонд имеет право создавать спецучреждение для расчетов с кредиторами неплатежеспособного банка и использовать свои средства для выдачи кредитов принимающему или переходному банку при выведении проблемного банка с рынка.

Предусмотрено упрощение покупки неплатежеспособного банка инвестором и порядок вывода неплатежеспособного банка с рынка при участии Министерства финансов Украины или госбанка.

Напомним, что законопроект о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы вызвал бурную критику банкиров, поскольку по их мнению, требовал существенной доработки. Тем не менее, 17 июня Верховная Рада поддержала проект в первом чтении. На сайте парламента текст законопроекта ко второму чтению отсутствует.