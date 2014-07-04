Рада вводит спецналог на прибыль для банков и кредитных союзов

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала» (4101а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом совершенствуются нормы Налогового кодекса с целью создать условия для увеличения поступлений в бюджет, улучшить администрирование налогов и обеспечить справедливость в налогообложении.

Законом планируется ввести специальный налог на прибыль для банковских учреждений и кредитных союзов.

Кроме того, предусмотрено комплексно реформировать налог на доходы физических лиц с доходов от капитала, к которым будут относиться дивиденды, проценты, роялти, доходы от ценных бумаг с применением при годовом пересчете прогрессивной шкалы налога.

С целью устранения схем налоговой оптимизации с использованием институтов общего инвестирования и фондов операций с недвижимостью предусмотрено отменить налоговые льготы по налогу на прибыль для институтов общего инвестирования.

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Законом определены критерии, при которых такое налогообложение не наступает.

Кроме того, законом предусмотрено налогообложение при выплате дивидендов, и определены условия, когда налоги не взимаются.