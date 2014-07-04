НБУ отмечает рост депозитов в банках

Объем депозитов физических лиц в банках Украины за июнь этого года вырос на 0,4%, или на 1,5 млрд грн, без учета валютных колебаний, в то время как в мае произошло их сокращение на 4,3%, или на 15,8 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, рост остатков средств физлиц на счетах банков в пределах 2-5% зафиксирован в большинстве областей Украины.

В Херсонской, Кировоградской, Закарпатской и Житомирской областях средства физлиц росли опережающими темпами - на 9,0%, 6,0%, 5,5% и 5,2%, соответственно.

В то же время, в Автономной республике Крым и в восточных областях, где продолжаются боевые действия, наблюдался отток депозитов.

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Как сообщал УНИАН, отток депозитов в украинских банках в мае ускорился. В частности, объем депозитов по сравнению с апрелем снизился на 0,7% - до 376,7 млрд грн в национальной валюте и на 5%, до 24,2 млрд долл., в иностранной валюте.