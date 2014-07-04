Парламент нашел способ наполнить местные бюджеты

Рада согласовала изменения к законодательству относительно наполнения местных бюджетов за счет арендной платы за водные объекты

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления арендной платы за водные объекты в местные бюджеты» (№ 4076а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан во исполнение пункта 3 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Закона «Об аквакультуре», согласно которому Верховная Рада поручила правительству разработать и подать в парламент законопроект, который урегулировал бы вопрос относительно взимания арендной платы за водные объекты (их части) и ее зачисления в соответствующие местные бюджеты.

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Законом «Об аквакультуре» путем внесения изменений в Водный кодекс Украины изменен подход предоставления водных объектов в аренду, а именно: водные объекты будут предоставляться в пользование по договору аренды земель водного фонда на земельных торгах в комплексе с земельным участком органами, осуществляющими распоряжение земельными участками под водой, согласно полномочиям, определенным Земельным кодексом Украины. То есть в аренду водные объекты вместе с земельными участками под ними, прибрежными защитными полосами, полосами отвода будут предоставляться органами, которые распоряжаются земельными участками под водным объектом, прибрежных защитных полос, полос отвода одному и тому же лицу.

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В связи с изменением подхода предоставления в аренду водных объектов вместе с земельным участком существует необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления арендной платы за водные объекты в соответствующие бюджеты тех территорий, где находятся водные объекты. Это станет дополнительным источником наполнения местных бюджетов, обеспечения заинтересованности органов местного самоуправления в благоустройстве, а также рациональном использовании водных объектов.

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