Суд арестовал $50 млн компании Новинского

Хозяйственный суд города Киева арестовал средства подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр) в размере 50 млн долл., ранее перечисленные ею на счет в Национальном банке Украины для оздоровления банка «Форум».

Об этом говорится в постановлении суда по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц о взыскании с владельца ликвидируемого банка «Форум» 2,315 млрд грн. (дело №910/13022/14).

«Заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц о принятии мер к обеспечению иска удовлетворить… К решению спора по делу №910/13022/14 по существу и вступлению решения в законную силу принять меры к обеспечению иска путем наложения ареста на денежные средства компании Yernamio Consulting Limited в сумме 50 млн долл., которые учитываются на счете №32330401301 в операционном управлении Национального банка Украины», - говорится в постановлении.

Суд сообщает, что Фонд гарантирования обвиняет компанию Yernamio Consulting Limited в бездействии как владельца существенного участия ликвидируемого банка «Форум» и не принятии своевременных мер, что привело к негативным финансово-экономическим последствиям для банка и его неплатежеспособности, необходимости ликвидации и возмещения депозитов вкладчикам банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка и, по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же размере, после чего должен был состояться аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

В июне «Альфа-Банк» (Украина) сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов, но впоследствии отказался от покупки.

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Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум» 16 июня, и Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру выведения банка с рынка. В ответ основной собственник банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум».

Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.