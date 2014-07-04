Госдума России решила превратить оккупированный Крым в игорную зону
В России считают, что это поможет оккупированной территории выйти из глубокого кризиса.
Госдума 4 июля т.г. приняла закон, включающий оккупированный Крым в перечень регионов России, на территориях которых разрешается создание игорных зон, передает ИТАР-ТАСС.
Документ был принят депутатами во втором и третьем чтении.
Границы новой игорной зоны будут определяться нелегитимными органами исполнительной власти Республики Крым.
Читайте такжеРада поддержала законопроект о свободной экономической зоне Крыма"Создание игорной зоны в Республике Крым будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион, созданию новых рабочих мест, пополнению доходной базы регионального бюджета, - отмечал ранее первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Карпов. - По экспертным оценкам, бюджет Крыма может получить от создания игорной зоны в год до 25 млрд рублей".
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Читайте такжеИнфляция в оккупированном Крыму достигла 17%Нелегитимный и.о. главы оккупированной Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявлял ИТАР-ТАСС, что игорная зона, скорее всего, будет расположена в Ялте, однако конкретный объект пока не выбран. "Но она будет находиться локально в одном месте", - обещал он. По словам Аксенова, объем инвестиций в строительство игорной зоны в Крыму оценивается в сумму от 100 млн до 1 млрд долларов.
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