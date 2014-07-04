Доллар на межбанке опустился до 11,80 грн

В пятницу, 4 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7700/11,9000, к 12:00 сузился спрэд до 11,7700/11,8400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,7800/11,8000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0060/16,1850, к 12:00 цены ушли вниз до 15,9900/16,0890. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 16,0105/16,0415.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3427/0,3465, к 12:00 цены снизились до 0,3421/0,3445. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3426/0,3442.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3610.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8000/11,8700, по отношению к евро – на уровне 16,1050/16,2045, к российскому рублю – на уровне 0,3442/0,3452.