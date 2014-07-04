Банкиры рассказали о единой ставке налога на проценты по вкладам

Принятый сегодня Верховной Радой закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала» учитывает рекомендации ассоциации «Украинский кредитно-банковский Союз» о нецелесообразности двойного налогообложения процентов по депозитам и избавляет вкладчиков от обязанности декларировать доходы по вкладам, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

Напомним, что сегодня парламент принял изменения к Налоговому кодексу о налогообложении доходов от капитала, которым предусмотрено реформирование налога на доходы физлиц от капитала, к которым относятся дивиденды, проценты, роялти, доходы от ценных бумаг.

Как пояснили в УКБС, законом вводится единая линейная ставка налогообложения в 15% пассивных доходов физических лиц, к которым относятся и проценты по вкладам, взамен утвержденной ранее прогрессивной шкалы от 15 до 25%.

Также ассоциация пояснила, что банки с 1 августа 2014 года самостоятельно будут перечислять в госбюджет суммы нового налога и отчитываться, не раскрывая тайну вкладов.

Одновременно закон освободил от обязанности декларирования и уплаты налога физлиц, которым были начислены процентные доходы по прогрессивной шкале в период с 1 июля по 1 августа 2014 года.

Кроме того, закон освобождает от налогообложения процентные доходы по счетам для начисления заработной платы, пенсии и стипендии.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля вступили в действие нормы Закона Украины о предотвращении финансовой катастрофы по налогообложению пассивных доходов граждан в виде процентных платежей по банковским вкладам и облигациям, роялти и доходов от аренды имущества по прогрессивной шкале от 15 до 25%.

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Налогом облагаются доходы, которые суммарно превышают 20 тыс. грн. Ставка 15% применяется к доходам от 20 тыс. грн до 236 тыс. грн (204 прожиточных минимума), ставка 20% - к доходам до 1 млн грн (396 прожиточных минимумов), 25% - к общим пассивным доходам свыше 1 млн грн.

Закон подвергся резкой критике банкиров и Национального банка как несвоевременный по причине оттока вкладов в банковской системе и невыполнимый в части администрирования нового налога, поскольку обязывал граждан самостоятельно декларировать пассивные доходы, а банки – нарушать нормы действующего законодательства о банковской тайне.