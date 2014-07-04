Дефицит госбюджета к концу года может превысить 30 млрд гривень – эксперт

Дефицит государственного бюджета может превысить 30 млрд грн к концу года, и фискальный разрыв будет выше 6% ВВП, полагает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперт отметил, что ситуация с государственными финансами ухудшается. «Если тенденция продолжится, что вероятно из-за продолжающегося военного конфликта в восточных районах страны, дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года. Это означает, что эффективный фискальный разрыв будет в 1,5 раза выше, чем планировалось, или более 6% ВВП, а не 4,2% ВВП», - написал Паращий в комментарии, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, правительство будет вести переговоры с Международным валютным фондом об увеличении согласованного с фондом предельного уровня дефицита госбюджета.

«Как только Национальный банк Украины остановил перечисления авансовых платежей Министерству финансов в июне, поступления в казну стали стремительно снижаться. Для детального анализа недостаточно имеющихся предварительных данных, но с учетом снижения возмещения НДС, мы приходим к выводу, что налоговые поступления намного ниже первоначальных ожиданий», - считает Паращий.

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды госбюджета Украины за январь-июнь 2014 года поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.