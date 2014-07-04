Компания «Аэробуд» обвиняет налоговиков в неправомерном взыскании штрафа

Строительная компания "Аэробуд" (Киев) подала в суд на Государственную налоговую инспекцию Святошинского района Киева с требованиями устранения правонарушений за попытку взыскать неправомерные штрафы на общую сумму более 115 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, действия налоговиков направлены на блокирование и полную остановку деятельности предприятия.

Согласно сообщению, налоговая инспекция игнорирует вступившие в силу судебные решения, проводит необоснованные проверки, а также осуществляет давление на предприятие через следственное управление финансовых расследований путем проведения незаконных следственных действий по изъятию документов и допросов должностных лиц.

По словам президента «Аэробуда» Олега Бокия, вследствие действий налоговиков под угрозу поставлено существование компании, численность сотрудников которой насчитывает более 1 тыс. человек.

«В компании «Аэробуд» работает порядка 1 тысячи человек. В два раза большее количество людей мы обеспечиваем работой через подрядные организации. Даже в нынешней экономической ситуации, с учетом кризиса в отрасли и падения объемов производства, ежемесячно наша компания платит более 1 млн грн налогов, и это без учета налоговой нагрузки филиалов предприятия и дочерних компаний», - цитирует Бокия пресс-служба.

«То, с чем мы столкнулись сейчас, не поддается никакой логике или здравому смыслу. Идет не просто налоговое давление. Налицо уголовные правонарушения со стороны Святошинской ГНИ, цель которых - прекращение деятельности предприятия, об этом нам напрямую заявила на приеме первый заместитель начальника Святошинской ГНИ Оксанич Оксана Викторовна», - заявил президент «Аэробуда».

При этом Бокий отметил, что компания не находит поддержки со стороны высшего руководства налоговой.

Вместе с тем, в пресс-службе компании отметили, что «Аэробуд» уже направил заявления и свидетельства о фактах совершения уголовных правонарушений в Министерство доходов и сборов, Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуру Киева, отдел по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел с просьбой вмешаться в ситуацию и провести служебные расследования деятельности государственных служащих указанной Святошинской налоговой инспекции.

Однако на сегодняшний день жалобы не были удовлетворены, а компания продолжает защищать свои интересы в судебном порядке.

«Компания взывает к необходимости проведения служебного расследования и надеется на справедливое рассмотрение дела со стороны ответственных государственных органов», - резюмировали в компании.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе о давлении налоговиков заявила еще одна стройкомпания – столичная ТММ. В среду, 2 июля, несколько сотен сотрудников ТММ пикетировали Миндоходов с требованием отменить наложенный на компанию штраф в размере около 200 млн грн и наказать инспекторов, принявших соответствующее решение. Как заявил журналистам присутствовавший на митинге генеральный директор ТММ Николай Толмачев, налоговые инспекторы фактически «придумали» несуществующие нарушения и наложили на компанию необоснованные штрафные санкции.

Справка УНИАН. Строительная компания «Аэробуд» (Киев) основана в 1995 году в результате реструктуризации подразделений СМУ-3 и СМУ-4 треста «Киевинвестбуд». За время своей деятельности компания построила и реконструировала ряд крупных бизнес-центров, гостиниц, торгово-развлекательных и жилых комплексов, а также административно-офисных зданий и промышленных объектов общей площадью более 1 млн кв. м. Среди наиболее известных проектов компании – бизнес-центры «Ильинский» и «Леонардо» в Киеве, столичный жилой комплекс «Престиж Холл», а также реконструкция аэропорта «Борисполь» к Евро-2012.