Баланс недели: «суперактивная» Рада и затянувшийся визит МВФ

Минувшая неделя ознаменовалась активной работой Верховной Рады. Парламент принял ряд долгожданных законов. Но не без вмешательства премьер-министра Арсения Яценюка. Именно он заставил нардепов решить судьбу важных для Украины документов, к чему ранее они никак не могли приступить. Яценюк, обвинил народных избранников в нежелании работать и пригрозил парламенту роспуском. Главный аргумент премьера - за последние 4 месяца ВР, по сути, приняла только один закон, позволивший нашей стране получить первый транш кредита от Международного валютного фонда.

Народные депутаты взялись за дело с двойным усердием. Они даже решили работать без летних каникул, а лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок предложил, на всякий случай, отобрать у депутатов загранпаспорта.

Как результат - парламент принял за основу энергетический пакет законов, разработанных правительством. Также в первом чтении принят законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе Украины. Документ предполагает введение правительством особого периода функционирования топливно-энергетического комплекса в условиях ограничения или прекращения поставок энергоносителей на территорию страны. Таким образом, правительство будет наделено правом обязывать частные газодобывающие предприятия продавать газ населению, а также предприятиям теплокоммунэнерго по цене, установленной Кабмином. Между тем, депутаты настаивают, чтобы введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе утверждалось парламентом. По словам спикера Рады Александра Турчинова, данное предложение может быть учтено при доработке законопроекта ко второму чтению.

Также депутаты приняли в первом чтении закон о реформировании газотранспортной системы Украины, который позволит привлечь иностранных инвесторов к ее модернизации. Предполагается, что на базе «Нафтогаза» будут созданы две компании - по транзиту и хранению газа. «Нафтогаз» будет заниматься исключительно реализацией топлива. Кроме того, будут созданы ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством займется транспортировкой газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища» - для осуществления хранения газа.

Банковский блок

Депутаты на минувшей неделе приняли и пакет законов, касающихся банковской сферы. Самый главный из них - о конвертации валютной ипотеки в гривневую - одобрен в первом чтении. Но надежды заемщиков парламентарии так и не оправдали - законопроект предполагает реструктуризацию их долгов по текущему курсу, а не пятилетней давности. Депутаты выбрали из трех обсуждаемых сценариев конвертации валютных кредитов граждан предложение представителя президента Руслана Князевича. Законопроект предполагает реструктуризацию кредитов, взятых на приобретение единственного жилья для заемщика. При этом непогашенная сумма по займу на начало года должна быть не более 1 млн грн, а сам заемщик – не иметь просрочек или своевременно их погасить до момента конвертации. Неуплаченные обязательства по кредиту будут пересчитываться в гривню по официальному курсу на дату реструктуризации, а ежемесячный платеж по кредиту будет ограничен эквивалентом такого платежа по курсу на 1 января. Кредитная ставка после реструктуризации должна остаться неизменной, а срок выплат будет продлен.

Банкиры остались довольны конвертацией кредитов по рыночному курсу и назвали предложенный вариант компромиссным, поскольку он предполагает распределение финансовой ответственности между банками и заемщиками.

Но настроение банкиров было испорчено. Еще один принятый парламентом в первом чтении законопроект, предусматривающий уплату банком компенсации вкладчикам за невозврат в срок вкладов в размере 1% от суммы вклада, не вызывал у них энтузиазма. Глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов заявил, что дополнительная ответственность в виде пени за несвоевременный возврат банками вкладов клиентам не будет стимулировать финучреждения, которые имеют проблемы с финустойчивостью, выполнять обязательства. «Я не думаю, что дополнительная ответственность в виде пени повлияет на те банки, у которых и так сегодня большие проблемы. Это не будет являться сдерживающим фактором по выполнению ими своих обязательств. Когда стоит вопрос выживания банка - проблема пени за несвоевременный возврат будет находиться на втором плане», - сказал он.

Кроме того, народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала". Как пояснили эксперты «Украинского кредитно-банковского союза», документом вводится единая линейная ставка налогообложения в 15% пассивных доходов физических лиц, к которым относятся и проценты по вкладам, взамен утвержденной ранее прогрессивной шкалы от 15 до 25%. Банки с 1 августа 2014 года также будут самостоятельно перечислять в госбюджет суммы нового налога и отчитываться, не раскрывая тайну вкладов.

Еще один принятый «финансовый» закон - о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы. Он предусматривает совершенствование процедуры выведения проблемных банков с рынка. Депутаты приняли его только с третьей попытки - после того, как замминистра финансов Виталий Лисовенко напомнил, что документ согласован со Всемирным банком, и от его принятия зависит поступление в госбюджет 1 млрд долл. до конца года.

Законопроектом устанавливается ответственность банков за манипуляции на денежно-кредитном рынке, повышаются требования к уставному капиталу банка – он должен быть не менее 500 млн грн (на текущий момент - 120 млн грн), расширяется перечень критериев для определения проблемных или неплатежеспособных банков.

Миссия выполнима

Миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда, которая прибыла в нашу страну 24 июня для оценки выполнения двухлетней программы сотрудничества объемом 17 млрд долл., продлила срок работы на неделю. «С учетом быстрого темпа развития событий и множества вопросов, требующих обсуждения, миссия продолжит свою работу до 9 июля», - говорится в заявлении МВФ.

Эксперты оценивают шансы получения второго транша Фонда как очень высокие и считают, что Украина соблюла все поставленные МВФ условия.

«Фактические показатели денежной базы, чистых международных резервов и чистых внутренних активов НБУ, а также бюджетного дефицита соответствуют (а в ряде случаев — с хорошим запасом) контрольным меткам, установленным на конец мая», - отметил глава совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник «Альфа-Банка» (Украина) Роман Шпек.

По его мнению, на переговорах будет обсуждаться актуальность макроэкономических прогнозов, заложенных в программе stand-by, дополнительное внимание могут вызвать вопросы государственных финансов, обремененных ростом военных расходов из-за событий на востоке Украины.

Эксперты отмечают, что несмотря на позитивные статданные, ситуация с государственными финансами ухудшается. Так, по данным Госказначейства, объем доходов государственного бюджета по итогам первого полугодия т.г. составил 175,8 млрд грн, что превышает прошлогодний показатель на 8,1%. Но в первом полугодии бюджет активно получал средства от Национального банка.

По расчетам аналитиков «Альфа-Банка», если изъять из динамики доходов госбюджета по итогам 6 месяцев превышение прошлогоднего притока средств от НБУ, то рост доходов казны в первом полугодии составит не 8,1%, а лишь 0,7%.

Эксперты отмечают, что дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года, и фискальный разрыв будет более 6% ВВП. «Если тенденция продолжится, что вероятно из-за продолжающегося военного конфликта в восточных районах страны, дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года. Это означает, что эффективный фискальный разрыв будет в 1,5 раза выше, чем планировалось, или более 6% ВВП, а не 4,2% ВВП», - полагает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По мнению экспертов, правительство будет вести переговоры с Международным валютным фондом об увеличении согласованного с МВФ предельного уровня дефицита госбюджета.

Неподъемные платежи

В рамках программы сотрудничества с МВФ украинские власти существенно повысили внутренние тарифы на жилищно-коммунальные услуги с целью сокращения убытков в энергетическом секторе.

С 1 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля. В частности, тарифы на горячее водоснабжение и отопление в Киеве с 1 июля выросли почти на 70% и 60%, соответственно.

В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Минсоцполитики подготовило для незащищенных слоев населения новую программу компенсации дополнительных расходов. Так, население с 1 июля будет получать компенсации дополнительных расходов на оплату услуг газоснабжения, централизованного отопления и централизованного снабжения горячей водой. В частности, предоставление компенсации зависит от дохода каждой отдельной семьи. Если доход ниже прожиточного минимума - то компенсация предоставляется.

С учетом происходящего Всемирный банк утвердил кредит в размере 300 млн долл. на реализацию проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Заем будет предоставлен для расширения адресной программы социальной помощи с целью поддержки наиболее уязвимых и социально наименее защищенных групп населения. Проект охватывает все местные отделения социальной защиты, подчиненные Министерству социальной политики. Ожидается, что количество лиц, которые получают государственную социальную помощь, вырастет почти вдвое - с 586 000 в 2013 до 1,1 млн в 2019 году.

«Поддержка бедных слоев населения имеет критическое значение, особенно в условиях, когда правительство Украины начинает проводить ряд важных реформ, предусматривающих, в частности, повышение тарифов на оплату услуг по поставке газа и централизованного отопления. Мы не хотим, чтобы, например, повышение тарифов нанесло ущерб малообеспеченным», - отметил директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан.

Остается надеяться, что помощь правительства и Всемирного банка попадет в руки тому, кто в ней действительно нуждается.

Ксения Обуховская (УНИАН)