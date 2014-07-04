В Украине могут ввести льготное налогообложение для предпринимателей, помогающих армии
Миндоходов инициирует введение льготного налогообложения для предпринимателей.
Министерство доходов и сборов Украины, которое вскоре будет преобразовано в Государственную фискальную службы Украины, инициирует введение льготного налогообложения для предпринимателей, которые помогают армии, а именно закупают бронежилеты или продовольствие.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на первого заместителя министра Игоря Билоуса.
«Мы посоветуемся с Министерством финансов и обязательно урегулируем вопрос налогообложения предприятий и граждан, которые помогают армии в этот критический период», - цитирует пресс-служба Билоуса.
Ранее Минобороны сообщило, что по состоянию на 1 июля, в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины для помощи Вооруженным силам Украины от юридических и физических лиц поступило 134,035 миллиона гривень.