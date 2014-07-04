Кабмин одобрил Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ОЭСР

Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно углубления сотрудничества, реализация которого будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с ОЭСР в приоритетных для Украины сферах и направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В частности, углубление сотрудничества с ОЭСР будет осуществляться в таких сферах, как: развитие МСП, борьба с коррупцией, государственное управление, развитие секторной конкурентоспособности (в том числе в отраслях сельского хозяйства и зеленой экономики), управление государственными предприятиями, совершенствование системы налогового администрирования, развитие статистики.

Сотрудничество в рамках Меморандума будет осуществляться путем реализации научно-исследовательских проектов, проведения обзоров совместно с экспертами ОЭСР и разработки рекомендаций по совершенствованию государственной политики в разных отраслях экономики, участия Украины в работе соответствующих комитетов и рабочих органов ОЭСР.

Предусматривается, что реализация Меморандума позволит усовершенствовать законодательство Украины с учетом лучшего международного опыта и рекомендаций ОЭСР (в том числе для реализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС), расширить участие Украины в работе органов ОЭСР, положить начало новым направлениям сотрудничества с ОЭСР (в частности, для развития зеленой экономики, совершенствования системы государственной статистики, борьбы с коррупцией, совершенствования конкурентного законодательства).

Как сообщал УНИАН, Украина намерена расширять сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, объединяющей ведущие экономики мира, и в среднесрочной перспективе стать ее членом. Намерения Украины вступить в организацию закреплены в Плане действий по углублению сотрудничества между Украиной и ОЭСР на 2013-2016 гг., который был утвержден постановлением Кабинета министров Украины 6 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР ) создана в 1961 году на базе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

Ядром этой организации сначала были страны Европы и Северной Америки. Сегодня ОЭСР объединяет 34 страны мира.

Организацию называют «Клубом богатых стран», которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны-члены этой организации производят две трети мирового ВВП.