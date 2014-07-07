Россия запретила работать в Крыму еще четырем украинским банкам

Россия с 7 июля запретила деятельность на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя еще четырех украинских банков.

Как передает РИА «Новости», это банки «Аркада», "Райффайзен Аваль" (входит в австрийскую группу Raiffeisen), "Экспресс-Банк" и "Энергобанк".

"Решение о прекращении деятельности структурных подразделений украинских банков продиктовано исключительно задачами защиты интересов вкладчиков и клиентов, законные права которых нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделений этих банков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также отсутствия перспектив возобновления ими деятельности", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Россия в конце мая запретила деятельность в Крыму девяти украинских банков: государственного Ощадбанка, Укрсоцбанка (украинская «дочка» итальянской банковской группы UniCredit), УкрСиббанка («дочка» французского BNP Paribas), Марфин Банка, Дельта Банка, Городского коммерческого банка, банка «Форум», Автокразбанка и Платинум Банка.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными.

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