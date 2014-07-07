Доллар вырос на открытии межбанка

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 11,7000/11,8500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,8840/16,0900 грн/евро.

Цены на российскую валюту упали – 0,3386/0,3430 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3577/79 (пятница - 1,3599/1,3601).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7700/11,9000, к 12:00 сузился спрэд до 11,7700/11,8400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,7800/11,8000.