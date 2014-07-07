«Дельта Банк» опровергает обвинения в банкротстве

Входящий в группу крупнейших финучреждений Украины «Дельта Банк» официально опровергает заявления о банкротстве банка, проблемах с ликвидностью или введении временной администрации, сообщается на сайте банка.

«Все заявления на эти темы не имеют под собой никаких оснований… «Дельта Банк» стабильный и ведет прибыльную деятельность – прибыль за май 2014 года составила 40,4 млн грн, а с начала года - 141,7 млн грн. Прибыльными были все месяцы работы банка в 2014 году», - говорится в сообщении.

Также банк напомнил, что 29 апреля увеличил уставный капитал на 60% - до 3,7 млрд грн, и сообщил, что в связи с этим 3 июля Национальный банк Украины утвердил устав банка в новой редакции.

В сообщении подчеркивается, что банк бесперебойно обслуживает клиентов и активно инвестирует в развитие новых услуг и сервисов, все отделения работают в штатном режиме, во всех банкоматах доступны наличные.

Также сообщается, что банк включен в перечень банков-агентов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2014-2015 годы для осуществления выплат гарантированных сумм компенсации вкладчикам ликвидируемых банков.

По информации банка, его мажоритарный акционер Николай Лагун регулярно посещает собрания правления банка и активно участвует в его жизнедеятельности.

«Все вышесказанное свидетельствует о том, что любые слухи на тему банкротства «Дельта Банка» безосновательны», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеАльфа Банк и Дельта Банк хотят спасти Брокбизнесбанк

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.