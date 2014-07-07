Первый замглавы Нацбанка Кротюк вышел на пенсию

10:58, 07 июля 2014
Финансы
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Бывший глава НБУ Степан Кубив назначил Кротюка на пост первого замглавы НБУ – куратора банковского надзора, юридической службы и финансового мониторинга в марте

Первый замглавы Нацбанка Кротюк вышел на пенсию / Фото УНИАН

Первый заместитель главы Национального банка Украины Владимир Кротюк, назначенный на этот пост в марте текущего года, уволился со своей должности в связи с выходом на пенсию, сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

«Владимир Кротюк вышел на пенсию, информация достоверная», - сказали в пресс-службе на запрос о подтверждении соответствующей информации из источников в НБУ.

Напомним, что глава НБУ Степан Кубив назначил Кротюка на пост первого замглавы НБУ – куратора банковского надзора, юридической службы и финансового мониторинга в марте.

Кротюк проработал в Национальном банке 18 лет, с 1994 по 2012 год, в том числе на посту замглавы НБУ с 2000 по 2012 год. Также Кротюк был временным администратором «Проминвестбанка» в 2009 году.

В связи с назначением Кротюка, Борис Приходько был перемещен с должности первого замглавы на должность замглавы НБУ.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 июня поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Нацбанка и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Степан Кубив занимал пост главы НБУ с 24 февраля и написал заявление об отставке 18 июня, объяснив свое решение намерением продолжить публичную политическую деятельность.

Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.

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