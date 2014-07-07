Банковская система возобновляет работу в Славянске и Краматорске, освобожденных украинскими войсками от боевиков.

Об этом сообщил глава правления крупнейшего государственного банка «Ощадбанк» Андрей Пышный.

«Весь день шла подготовка к восстановлению работы «Ощадбанка» в освобожденных Славянске и Краматорске. Отработали с Казначейством и Пенсионным фондом вопрос выплаты пенсий и социальных платежей. С понедельника все будет обеспечено в полном объеме и обычном режиме», - написал Пышный на своей странице в социальной сети Fаcebook.

По его словам, банк собственными силами решает вопросы нестабильного энергообеспечения, восстанавливает связь.

«Банкоматы будут работать. Отделения - также», - добавил Пышный.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Госказначейство 6 июля перечислило Донецкому областному управлению «Ощадбанка» первый транш пенсий за июль текущего года пенсионерам, которые проживают во всех населенных пунктах Славянского и Краматорского районов.