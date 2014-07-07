Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $815 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 июля 2014 года составили 17,083 млрд долл., что на 4,6%, или на 815 млн долл., меньше показателя на 1 июня в 17,898 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 16,32%, или на 3,33 млрд долл.

На 1 июля резервы в иностранной валюте составили 15,380 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 6,26 млн долл., золото – 1,697 млрд долл.

По данным НБУ, увеличению объема резервов в июне способствовало поступление средств от Европейского Союза в сумме 1,038 млн долл. На сокращение международных резервов в июле повлияли платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере 1,977 млрд долл., в том числе осуществление платежей в пользу МВФ в размере 193 млн долл.

«В течение июня этого года Национальный банк Украины не осуществлял валютные интервенции на межбанковском валютном рынке Украины», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае текущего года по сравнению с апрелем выросли на 25,8%, или на 3,673 млрд долл., до 17,899 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.