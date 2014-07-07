Банки приостанавливают работу в Донецке и Луганске

Украинские банки временно приостанавливают работу своих подразделений в Донецке и Луганске в связи со сложной политической ситуацией в этих городах.

В частности, о приостановлении работы своих подразделений сообщил входящий в группу крупных финучреждений банк «Финансовая инициатива». «В связи с усилением боевых действий в городе Донецк, банк «Финансовая инициатива» временно приостанавливает деятельность всех филиалов с 9:00 7 июля», - говорится в сообщении на сайте банка. По той же причине банк временно приостановил работу своего Луганского отделения №3, также с 9:00 7 июля.

О прекращении работы своих подразделений в Донецке и Луганске также сообщил входящий в группу средних по активам «Кредобанк». «В связи с текущей ситуацией и по соображениям безопасности клиентов и сотрудников банка, временно с 7 по 11 июля приостановлено обслуживание клиентов в Донецком отделении», - сообщил банк на сайте. По информации банка, обслуживание клиентов будет осуществляться в его Днепропетровском отделении.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил о начале работы по восстановлению жизнедеятельности в этих городах и предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску. Согласно заявлению замсекретаря СНБО Михаила Коваля, Донецк и Луганск будут взяты в полную блокаду, чтобы заставить террористов сдаться.